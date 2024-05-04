«الصحة» تعلن الطوارئ خلال شم النسيم.. توفير مصل التسمم الغذائي مجانا

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تكثيف حملات المرور على أماكن تصنيع وبيع الأسماك المملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بالتزامن مع احتفالات شم النسيم، مشيرا لـ«الوطن» إلى هناك حالة طوارئ بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية تحسبا لأي حالات تسمم غذائي ناتجة عن تناول الأسماك غير الصالحة.

توفير الطعوم الكبدية ومصل البوتيوليزم الخاص بحالات التسمم الغذائي

وتابع بأن وزارة الصحة عملت على توفير الطعوم الكبدية، ومصل البوتيوليزم الخاص بحالات التسمم الغذائي، موضحا أنه مجاني داخل المستشفيات، وحال التعرض إلى تسمم يمكن الاتصال بالخط الساخن للوزارة، وسيجري توجيه الحالة إلى أقرب مكان.

غرفة أزمات على مدار 24 ساعة

أضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك غرفة أزمات منعقدة بالتنسيق مع المحافظات على مدار 24 ساعة، لسرعة التدخل حال وجود أي حالات اشتباه تسمم غذائي أو نزلات معوية، مؤكدا زيادة أعداد الأطباء بالأقسام الحرجة خلال فترة الإجازات.