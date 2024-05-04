قرار مهم من «التعليم» بشأن «زي» العام الدراسي المقبل
كتب:
أميرة فكري
07:37 م | السبت 04 مايو 2024
الدكتور رضا حجازي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيها عاجلا للمديريات التعليمية، بشأن الزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي المقبل 2024/2025.
وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، ضرورة تكليف تخصص الملابس الجاهزة في المدارس الفنية الصناعية، بتصنيع الزي المدرسي لمدارس التعليم العام وكذا تصنيع زي الطلاب بالمواصفات المقررة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي بشأن الزي المدرسي.