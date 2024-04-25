«التعليم»: تطوير المناهج تبدأ بصياغة الإطار العام وتحديد القضايا

استعرض الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التجربة المصرية في إصلاح وتطوير التعليم، والتي بدأت عام 2018 بدعم كامل من القيادة السياسية، باعتبار أن النظام التعليمي الجيد هو السبيل لبناء الإنسان.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمي للإنتاج المعرفي المشترك في مجال إدماج مفاهيم الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية، الذي عقد في عمان بالأردن، أن مراحل التطوير مستمرة خلال الأعوام المقبلة، لتشمل المرحلة الإعدادية بداية من العام الدراسي المقبل، تليها المرحلة الثانوية بعد تطوير المرحلة الابتدائية بكامل صفوفها.

مراحل تطوير المناهج

وأوضح أن مراحل تطوير المناهج بدأت بصياغة الإطار العام وتحديد القضايا ذات الاهتمام الكبير على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وأيضًا المهارات الحياتية والقيم الداعمة لما لها من دور كبير ومؤثر في إعداد الفرد للحياة، وتحسين جودة حياة المواطن والمجتمع المصري.

وتطرق إلى صياغة الوثائق النوعية للمواد الدراسية المختلفة والآليات المنهجية لدمج القضايا بصفة عامة، وقضية الصحة العامة وما يتفرع منها من قضايا كقضية الصحة الإنجابية والصحة الوقائية والعلاجية.

إنتاج أدلة لتدريب المعلمين

كما استعرض تجربة مصر الفريدة في المنطقة في تطوير إطار عام للقضية السكانية والصحة الإنجابية، وإنتاج أدلة لتدريب المعلمين وتوعية الطلاب وأولياء الأمور من خلال المواقف الحياتية الملموسة، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان «مكتب مصر»، مشيرا إلى أهمية وثيقة الأنشطة البيئية والسكانية والصحية كأداة للأنشطة اللاصفية وداعمة لمعالجة القضايا المتضمنة بالكتاب المدرسي، وأهمية تنوع المواد التعليمية والتوعوية وتنوع مصادرها ليشمل الوعي جميع فئات المجتمع.