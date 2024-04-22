«التعليم» تعلن موعد امتحان مادة التربية الرياضية لنهاية العام بجميع الصفوف

أعلنت وزارة التربية والتعليم، موعد امتحان مادة التربية الرياضية لنهاية العام بجميع الصفوف الدراسية للمراحل التعليمية للعام الدراسي 2023-2024.

وأرسلت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى مديريات التربية والتعليم، بالتنبيه على موجه عام التربية الرياضية طبقًا للقرار الوزاري رقم 311 لسنة 2019، بإجراء امتحانات آخر العام لمادة التربية الرياضية (العملي) قبل أسبوعين على الأقل من امتحانات آخر العام، وذلك لجميع الصفوف الدراسية للمراحل التعليمية.

توثيق الاختبارات

وشددت الوزارة، على التنبيه على توثيق الاختبارات العملية في أثناء الامتحان بالصور وإرسالها على جروب الموجهين العموم وعمل «c.d»، وإرساله إلى مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية.