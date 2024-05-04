ماذا كان يأكل القدماء قبل ظهور الزراعة؟.. ليست اللحوم فقط

عاش أسلافنا في العصر الحجري حياة صعبة منضبطة خالية من كل التطورات التكنولوجية التي نتمتع بها اليوم، إذ كانوا يعتمدون بشكل كبير وليس كُلي على صيد الحيوانات، فأثبتت بعض الدراسات أن سكان ما قبل الزراعة لم يعتمدوا فقط في غذائهم على لحوم الحيوانات التي اصطادوها، لذلك نستعرض في التقرير التالي ماذا كان يأكل الناس قبل ظهور الزراعة؟، وفقاً لموقع «Nature Ecology& Evolution».

أكلو النباتات قبل اكتشاف الزراعة

هناك صورة نمطية سائدة عن أسلافنا في العصر الحجري أن طعاهم كان مقتصر على لحوم الحيوانات فقط بعد اصطيادها، لكن هناك بعض الأبحاث الجديدة ظهرت مؤخراً عن جماعة يدعون الإيبيروموروسيين، عاشو من حوالي 13000 إلى 15000 عاماً مضت، ودفنت جثثهم في كهف تافورالت الموجود في دولة المغرب حالياً.

وتتحدث الدراسة عن فكرة اعتماد أجدادنا عن اللحوم فقط في نظامهم الغذائي.

وقام العلماء بتحليل عظام وأسنان بعض الأفراد الذين يعودون لهذه السلالة من خلال التوقيعات الكيميائية المحفورة عليها، والتي وصل عددهم إلى 7 أشخاص قامت عليهم التجربة، ووجودوا أن المصدر الرئيسي للبروتين الغذائي لهذه السلالة، كانت النباتات، وليس اللحوم، وفقاً لما نقله موقع «سي أن أن».

استهلكوا النباتات النشوية

قالت طالبة الدكتوراة في معهد علوم الأرض والبيئة تولوز، ومعهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في لايبزيغ في ألمانيا، ومؤلفة الدراسة، زينب بهرج، أنه وبالرغم من أنهم تغذوا على النباتات، إلا أنهم كانوا مثل من باقي القبائل والحضارات في الاعتماد على اللحوم كمصدر للغذاء، وتشير الدراسة إلى أنهم تغذوا على بعض النباتات النشوية مثل الجوز.

وبالرغم من أكلهم للنباتات، إلا أنهم لم يكونوا نباتيين صارمين تماماً، فقد تغذوا أيضاً على بعض لحوم الأسماك والحيوانات التي اصطادوها.