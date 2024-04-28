«ضربة قاضية».. مطالب بإلغاء الأضحية في المغرب لسبب غريب

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يستعد المسلمون في مختلف دول العالم لاستقبال هذا الضيف بتجهيز الأضاحي، إلا أن ما حدث في المغرب فاجأ العديد من الأشخاص، وذلك بسبب المطالبات الكثيرة بإلغاء الاحتفالات بالعيد والأضحية.

زيادة عدد الماشية للاحتفال بعيد الأضحى

في الوقت الذي أعلنت فيه الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، عن استعدادها لاستقبال العيد بتجهيز قرابة 7 ملايين أضحية لعيد الأضحى المبارك، شككت جمعيات حماية المستهلك في هذا الرقم، مؤكدين أنه أقل من ذلك بكثير، ودللت على ذلك بارتفاع ثمن الأضحية لأكثر من 1500 درهم مقارنة بالسنة الماضية، وفق ما نشرته صحيفة «هسبريس» المغربية.

ونادت جميعات «حماية المستهلك» بإلغاء شعيرة عيد الأضحى حمايةً للمواطن المغربي من أسعار الأضحية، التي ستمثل ضربة قاضية لقدرته الشرائية، خاصة وأن سنوات الجفاف الذي شهده المغرب أثر على الإنتاج الوطني، فيما تعرضت قطعان الأغنام للهلاك خلال فترة جائحة كورونا عندما تم ذبح الماشية التي تلد.

زيادة الأسعار ستكون ضربة قاضية

الأرقام غير صحيحة، ولابد من إعادة النظر في عملية الترقيم، الذي يقوم بها بياطرة وتقنيون من جهة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، هكذا أوضحت جمعية «مع المستهلكين»، التي أكدت أنه لابد من كشف الأرقام الحقيقية للماشية.

وأضافت الجميعة، أنه خلال الاحتفال بعيد الأضحى المقبل، إذا تم نحر هذه الكمية من الماشية سيعني نفاد اللحوم الحمراء التي توفرها الأغنام بنحو 90% أو أكثر، وهو ما يرفع التوقعات بزيادة سعر ثمن الكيلوجرام الواحد من هذا الصنف من اللحوم، ما سيمثل ضربة قاضية للقدرة الشرائية للمستهلك المغربي.