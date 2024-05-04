«أزهر الفيوم»: تنظيم يوم ترفيهي للطلاب الأيتام في بحيرة قارون

نظمت المنطقة الأزهرية بمحافظة الفيوم، يوما ترفيهيا في بحيرة قارون للطلاب الأيتام بمختلف المعاهد الأزهرية بالمحافظة، بهدف رسم البهجة والسرور على وجوههم وجبر خواطرهم، عملًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى.

واصطحب الدكتور جمال عبد العزيز مدير عام المنطقة الأزهرية، الأطفال الأيتام، إلى إحدى القرى السياحية الواقعة على ضفاف بحيرة قارون.

فقرات فنية ومسابقات دينية

وتضمنت الاحتفالية، تقديم العديد من الفقرات الفنية، ومسابقة دينية، والألعاب الرياضية، والاستمتاع بحمام السباحة داخل إحدى القرى السياحية ببحيرة قارون، والأناشيد للطلاب والطالبات، فضلًا عن توفير وجبات إفطار وغداء لهم.

توزيع هدايا على الطلاب والطالبات

وكشفت منطقة أزهر الفيوم، إنّه جرى توزيع هدايا على الأطفال، فضلًا عن إقامة مسابقة لهم ووزعوا جوائز على الفائزين، وسط فرحة عارمة للأطفال، كما استمتع الأطفال بالسباحة.

يشار إلى أنّ احتفالية يوم اليتيم، تقام كل عام بصورة مستمرة، لإسعاد الأطفال الأيتام.

جاء ذلك بحضور محمود حسانين وكيل الأزهر بالفيوم، والشيخ فتحي فرحات مدير التعليم الثانوي، ومتولي هديب مدير التعليم الإعدادي، وفاطمة عبد الرحمن مدير التعليم الابتدائي، والمستشار حمدي حسين نائب رئيس مجلس الدولة، وعدد كبير من قيادات الأزهر بالفيوم.