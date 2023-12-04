«رجعت الشتوية».. بحيرة قارون تستقبل آلاف الزوار بــ«مراكب وخيول وشاي زردة»

مراكب تصول وتجول في مياه بحيرة قارون، حاملة آلاف الزوار من مختلف الجنسيات يوميًا، وخيول تتسابق على ضفاف البحيرة، وجمال يتنزه الزوار على ظهرها، بينما ينتظرهم شاي الزردة المميز، وذرة مشوية على الفحم. تلك المتعة البسيطة تجذب آلاف السياح بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء الذي يجلب الخير لأهالي محافظة الفيوم، خصوصًا المناطق السياحية الواقعة على ضفاف بحيرة قارون.

ولا تخلو المنطقة من انتظار آلاف الزوار الحريصون على التقاط الصور المميزة في ذلك الوقت، وبين هذا وذاك تزداد أرزاق وأرباح العشرات من الكبار والصغار، إمّا من تأجير المراكب، أو الخيول والجمال، أو اصطياد الأسماك بالصنارة، وغيرها من الأنشطة.

الشتاء «وش الخير» على بحيرة قارون

وبملامح تملأها البهجة والبساطة، أكد الريس علي أبو حامد صاحب مجموعة مراكب، إنّه يعمل في المراكب منذ طفولته، موضحًا إنّ الشتاء وش الخير على قرية تونس وبحيرة قارون، حيث يزداد إقبال السياح من مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد فترة ركود خلال الصيف.

جولة المركب بـ65 جنيهًا

وأشار إلى أنّ يعمل ويأكل عيش من إيجار المراكب، والخيول، والسائح يستمتع بتلك الأجواء، خصوصًا شاي الزردة التي التي يعجب بها الجميع، مُشيرًا إلى أنّ تكلفة الفرد في جولة المركب التي تستغرق نحو 45 دقيقة تبلغ 65 جنيهًا، بينما الخيول 150 جنيهًا، مُبينًا أنّهم أيضًا يعشقون مشاهدة الطيور المهاجرة الموجودة حاليًا في البحيرة.

إقبال من شروق الشمس حتى غروبها

وأضاف إنّه غير متعلم ولا يعلم كيف يقرأ أو يكتب، ولكنه تعلم كيفية التعامل والإتفاق مع الأجانب بالإنجليزية بالممارسة طوال سنوات، مُبينًا إنّ الإقبال يكون من الثامنة صباحًا ويستمر حتى غروب الشمس، مؤكدًا إنّ المنطقة أمام قرية تونس السياحية التي يعمل بها تعد أحد أنقى مناطق بحيرة قارون.

مشهد ساحر لغروب الشمس

وكشفت إسراء عبد الحميد، والتي تحمل الجنسية التركية، إنّها رغم سفرها حول العالم وزيارة العديد من الدول إلا أنّ قرية تونس السياحية وبحيرة قارون هي الأقرب إلى قلبها هي وأسرتها، لذلك تحرص على زيارتها بصورة مستمرة أكثر من مرة على مدار العام، موضحةً أنّ كوب الشاي الذي تتناوله أمام مشهد غروب الشمس على البحيرة يتميز بمذاق لم ولن تشعر به في مكان آخر.

مشاهدة الطيور المهاجرة

وأوضحت أنّ هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها في تلك المنطقة رغم صغر مساحتها، بين ركوب الخيول والجمال، وركوب المراكب، والصيد، ومشاهدة الطيور المهاجرة، وتناول شاي الزردة، ومشاهدة الغروب وأسراب الطيور، وغيرها، وكل ذلك بمبالغ بسيطة في متناول الجميع.