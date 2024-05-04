انطلاق منتدى تكوين الفكر العربي الأول تحت ظلال الأهرامات بالمتحف المصري الكبير

انطلقت اليوم السبت بالعاصمة المصرية، فعاليات المؤتمر السنوي الأول لمؤسسة «تكوين الفكر العربي» تحت عنوان «خمسون عاما على رحيل طه حسين: أين نحن من التجديد اليوم؟»، وذلك بمقر المتحف المصري الكبير، تحت رعاية الدولة المصرية، وبمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين العرب، وأدار الجلسة الافتتاحية المذيع عمرو عبد الحميد.

ويعتبر انطلاق المنتدى باكورة الأعمال الخاصة بالمؤسسة، والتي تهدف إلى تعزيز خطاب التسامح وفتح آفاق الحوار، وتشجيع المراجعات النقدية، والتحفيز على طرح الأسئلة حول المسلمات الفكرية، والأسباب التي تحول دون نجاح مشاريع النهضة والتنوير العربية.

يذكر أن مؤسسة تكوين الفكر العربي، ومقرها القاهرة، تضم في عضوية مجلس أمنائها عددا من كبار المفكرين، وهم الدكتور يوسف زيدان «مصر»، الدكتور فراس السواح «سوريا»، الكاتب إبراهيم عيسى «مصر»، الدكتورة ألفة يوسف «تونس»، الدكتورة نادرة أبي نادر «لبنان»، إسلام البحيري «مصر».