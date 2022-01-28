وزير الثقافة العراقي: القاهرة وبغداد ودمشق مراكز صناعة الفكر العربي

قال الدكتور حسن ناظم، وزير الثقافة والسياحة والآثار والمتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، إن وزارة الثقافة العراقية تعمل على استعاده عافيتها عبر إعادة الوصل الثقافي على المستوى الرسمي عبر مذكرات التفاهم والرغبة في الشراكات، وعلى المستوى الغير الرسمي فهناك شعراء وأساتذة يسافرون ويشتركون في مختلف المؤتمرات الثقافية.

ناظم: مصر من الصناع الأساسيين للثقافة العربية

وأضاف «ناظم» خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويذاع على فضائية «CBC»، أن العراق تشهد حقبه استعادة الصلات في الثقافة العربية بين أقطاب مهمة كمصر وسوريا، حيث إن العراق وسوريا ومصر هما الصناع الأساسيين للثقافة العربية، «أن تستعاد تلك الصلة ويستعيد المثقفون العلاقات الثقافية فيما بينهم فهو أمر كبير للعراق وتلك الصلات العربية أجمع».

واستطرد: «المشروعات الفكرية الكبرى بداية من عصر النهضة العربي والذي بدأ في مصر مع الحملة الفرنسية صعودًا إلى التحديث فتلك المسيرة الكبيرة ترافقها على الدوام أخفاقات وانفصال بين الرؤى المتطلعة للفكر وبين ما يحدث في الواقع، أما وبالنسبة للحقبة التي عشناها وبرزت فيها مشروعات فكرية عادت التفكير في أنظمتنا السياسية والفكرية فقد قدمت الكثير من الحلول منذ بدايات القرن العشرين».

وفدا كبيرا من وزارة السياحة والثقافة والأثآر العراقية بمعرض القاهرة

وأوضح أن هناك انفصال بين الرؤى الفكرية التي يتم طبخها في الأكاديميات والجامعات ورؤوس المفكرين وبين المسار التاريخي لبلداننا في الاقتصاد والسياسية وغيره، «هنا معضله، الدرس الفلسفي والأكاديمي يتطور ويتمرحل ويتغير لكن بلداننا ما زالت تعاني على المستويات الاقتصادية والفكرية والاجتماعية».

وتابع: «علاقة الفكر في تغير أنظمتنا على المستوى الفكري والسياسي ضعيفة إن لم تكن في بعض البلدان معدومه بالأساس»، مضيفًا أن العراق خلال تلك الآونة يبدأ حقبة جديدة في علاقاته الدبلوماسية في المحيط العربي بعد حقبة سيئة مرت على البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن، «نستثمر كل حدث وتظاهرة ثقافية عربية لنكون في صلبها».

وأشار إلى أن هناك وفدا كبيرا من وزارة السياحة والثقافة والآثار العراقية حضروا معرض القاهرة الدولي للكتاب من أجل الوقوف على أخر ما توصل إليه صناع الكتب، «كان لنا مشاركة متميزه في المعرض، وأيضا شاركنا بعدد من الفعاليات والندوات الهامة على خلفية المعرض».

تعاون ثلاثي بين مصر والعراق والأردن

ولفت إلى: «بالنسبة لنا في العراق فكل فرصة تعيد لنا الصلة بالثقافة العربية فهي فرصة للاستثمار، والعراق ومصر لهما علاقات تاريخية مديده وفي السنة الماضية كان هناك رحلات مكوكية سياسية واقتصادية وثقافية وتعاون ثلاثي بين مصر والعراق والأردن واجتمعت فيه القيادات الكبرى، كما أن هناك مجموعة من البرامج الاقتصادية».