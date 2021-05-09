محمد جبريل يصدر «مشارف اليقين» عن دار الفكر العربي

صدر حديثا رواية بعنوان «مشارف اليقين» عن دار الفكر العربي للنشر والتوزيع للكاتب والروائي محمد جبريل، المولود بالإسكندرية، في يوم 17 فبراير 1938م، والذي تجاوزت أعماله الأدبية 50 كتابا، وصمم صورة غلاف الرواية الفنانة نادية رفعت، تصميم الغلاف للفنان أحمد بلال.

ومن أجواء الرواية، جاء في كلمة الناشر: «هواجس كثيرة تلح عليّ وتطاردني، أعرف أن هناك من يدبرون لكل ما أعانيه ويقفون وراءه ويختبئون في مكان، يرونني ولا أراهم، ينبظرون لحظة الانقضاض، أتهيأ لهذه اللحظة، لا أعرف صورتها، ولا كيف تطالعني، لكنني أوطن نفسي على لقائها، لا أعرف من هم ولا لماذا يتآمرون، وكيف أصل إليهم لأتبين تدبيراتهم، فأقاومها، أزيح جانبا من الستارة، أنظر من المنفذ الطولي على الشارع، أنظر إلى الجهة المقابلة، هؤلاء الذين يقفون على سلالم مدخل البيت، يتبادلون كلمات تعكس الملامح جديتها، يتبادلون التطلع نحو النافذة».

وأيضا من أجواء الرواية: «يتملكني الشعور بالشك في كل النظرات التي تتجه ناحيتي، أراهم في نواصي الشوارع ومداخل الأبنية وعلى المقاهي وفي المساجد، ومحطات القطار والحدائق، أعبر الرجل ذا البالطو الذي لا يبدله، اعتدت رؤيته مستندا إلى البيت المتهدم ذي الطاب قالواحد، في انحناءة الطريق الحجازي، أدخل الشقة، أتلفت، أتشمم رائحة أفتقدها، مغايرة لما أعتدته، أجلس في أي مكان وظهري إلى جدار، أحدق في السقف والأرضية والجدران، أحرص قبل ارتقاء السرير على إحكام رتاج باب الشقة، وعلى إغلاق النوافذ».

الروائى محمد جبريل، بدأ حياته العملية سنة 1959م محررا بجريدة الجمهورية ثم عمل بعد ذلك بجريدة المساء، وعمل خبيرا بالمركز العربي للدراسات الإعلامية للسكان والتنمية والتعمير، ومن أعماله رواية «رباعية بحري، وإمام آخر الزمان، من أوراق أبو الطيب المتنبي، قاضي البهار ينزل البحر، الصهبة، قلعة الجبل، النظر إلى أسفل، اعترافات سيد القرية، زهرة الصباح، رجال الظل، المدينة المحرمة، زمان الوصل» وغيرها.