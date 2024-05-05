يتميز مولود برج العقرب بشخصية قيادية، وهو اجتماعي محبوب من الجميع، ويتعامل بمرونة مع من حوله، ويحرص على تحقيق العدل ويحفظ أسرار أصدقائه، لذا فهو أهلا للثقة ويمتلك العديد من الأصدقاء.

ومن مشاهير برج العقرب المطربة النجمة فيروز، ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الأحد 5-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج العقرب أن إخلاصك لعملك وحرصك الدائم على النجاح والتفوق في مجالك المهني، جعلك متفوقا بشكل دائم على من حولك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، فإن حفاظك على استقرار علاقتك بشريك حياتك وإنصاتك الدائم له، جعل حياتك هادئة وسعيدة، وحولك لمثل أعلى للأزواج.