يمتاز مولود برج الدلو بطيبة القلب، وهو رقيق للغاية وشجاع ويتحمل المسؤولية، ولديه ذكاء شديد وسريع البديهة، ومرن ويتعامل بلطف مع الآخرين، ولديه شفافية عالية في التعامل، كما يتعامل بصراحة مع من حوله، ويمتلك عقلية تجارية مميزة.

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة شادية، والرئيس الأميركي الراحل إبراهام لينكون، والمذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، والمغنية باريس هيلتون، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الدلو السبت 4-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الدلو، أن تفكر بشكل جدي في بدء مشروعك الخاص، وتتخذ قرارا بشأنه، فهذا هو أفضل وقت لتطبيق الفكرة، ويمكنك الحصول على التمويل الكافي لعملك الجديد في هذا الوقت، حتى إذا اندمجت في شراكة مع أحد.

حظك اليوم برج الدلو اليوم عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تخبرك الأفلاك يا برج الدلو أنه حان الوقت لتنظر إلى شؤون الحب والرومانسية بجدية، وتسمح لنفسك بالانجذاب لشخص ما، والدخول فى علاقة أكثر جدية ونضجا، فانتهز الفرصة.