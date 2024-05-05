التحالف الوطني يكرم ذوي الهمم العاملين بالقطاعين العام والخاص بالأقصر

احتفى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعيد العمال، معبرًا عن تقديره العميق لجهود العمال الدؤوبة وإسهاماتهم القيمة في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية.

تكريم ذوي الهمم العاملين بالقطاعين العام والخاص

وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، و بمناسبة عيد العمال، كرمت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع مؤسسة دليل الخير للتنمية ذوي الهمم العاملين بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المتميزين منهم في العمل المجتمعي.

جدير بالذكر أن هذا الاحتفال، يأتي في إطار تأكيد الدور الحيوي الذي يلعبه العمال في تحقيق التقدم والازدهار.

قانون العمل

يشار إلى أن الرئيس السيسي، وجه الحكومة خلال احتفالية عيد العمال، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل، ما يساهم في حل العديد من الإشكاليات العمالية، ويحقق الضمانة الكاملة لحقوقهم.