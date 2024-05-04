التحالف الوطني يوزع مواد غذائية على الأكثر احتياجا احتفالا بعيد القيامة

يشارك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جميع المواطنين احتفالاتهم بالأعياد والمناسبات، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.

الاستعداد لعيد القيامة المجيد

وفي هذا الصدد، بدأت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الإسكندرية، الاستعداد لعيد القيامة المجيد، بتوزيع 5000 فرخة على الأسر الأكثر استحقاقا.

أعياد شم النسيم والقيامة

يأتي ذلك بالتزامن مع أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد بهدف إدخال الفرحة والبهجة على قلوب الفئات الأولى بالرعاية، خاصةً في ظل الظروف المعيشية التي يواجهها الكثيرون.

توزيع كراتين المواد الغذائية

جدير بالذكر أن أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، بدأت الاستعداد لعيد القيامة المجيد بتوزيع الكراتين والمواد الغذائية على الأسر الأكثر استحقاقا، وذلك في إطار تكثيف أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين على مستوى الجمهورية.