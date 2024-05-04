«التحالف الوطني»: مجلس الأمناء سيضم 21 جمعية ومؤسسة و4 شخصيات اعتبارية

قال أمير رمزي، عضو لجنة تأسيس التحالف الوطني، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، إن رئيس الجمهورية أصدر القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني ودعوة الجمعية العامة للانعقاد الأربعاء المقبل.

ولفت إلى أن الجمعية العامة مكونة من 36 كيانا ومؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي المصري والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تضم 8 جهات عامة، تمثل 8 شخصيات اعتبارية، من بينهم معهد الأورام، مكتبة الإسكندرية، وجامعة القاهرة، بالإضافة إلى 28 مؤسسة خيرية، بينها مؤسسة راعي مصر، حياة كريمة، مصر الخير، جمعية الأورمان.

جمعية الأورمان

وأضاف عضو لجنة تأسيس التحالف في تصريح لـ«الوطن»، أن الجمعية العامة، عند انعقادها الأربعاء المقبل، ستكون من بين مهامها، انتخاب أعضاء مجلس الأمناء، الذي يتكون من حوالي 21 من الجمعيات والمؤسسات الخيرية و4 من الشخصيات الاعتبارية.

اللوائح الإدارية المختصة

ولفت «رمزي» إلى أن مجلس الأمناء سيكون منوط به استكمال اللوائح الإدارية المختصة، وإدارة هذا الكيان الكبير، بالمهام الإنسانية التي سيقدمها التحالف الوطني للشعب المصري، والتي بدأها منذ أكثر من عامين، بأعمال كبيرة على الأرض من خلال اطلاق القوافل الطبية المجانية، والمجهودات الإغاثية، والتي تمت كأعمال جماعية وفردية أيضا من خلال دعم التحالف للجمعيات والمؤسسات الأهلية في العمل الخيري لخدمة المواطنين، مؤكدا أن الاجتماع القادم ستكون البداية الحقيقية القانونية والفعلية للتحالف الوطني، موضحا أن الاجتماع سيتبعه عدد من اللقاءات.