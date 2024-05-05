البابا تواضروس يوزع الحلوى على المهنئين بالعيد في الإيبارشية (صور)

خرج البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية من المقر البابوي إلى ساحة الكاتدرائية المرقسية في العباسية، لاستقبال المهنئين بعيد القيامة المجيد من شعب الكنسية في الإيبارشيات، حيث وزّع عليهم نسخا من الكتاب المقدس وحلوى العيد.

وفتحت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أبوابها منذ الصباح لاستقبال المهنئين بعيد القيامة، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الاحتفالات بعيد القيامة المجيد ويستقبل المهنئين من شعب الكنيسة والشخصيات العامة والمسوؤلين.

وجاء استقبال البابا تواضروس الثاني للمهنئين، وسط ترانيم وأناشيد كورال الكنيسة المصرية، مع أجواء احتفالية مثيرة للفرحة والسعادة ينتظرها شعب الكنيسة كل عام.