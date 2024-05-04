عيد القيامة 2024.. تمثيلية القيامة أبرز طقوس الكنيسة في العيد

تحتفل اليوم الكنائس المصرية بعيد القيامة 2024، ويقيم رؤساء الطوائف المسيحية قداسات عيد القيامة الليلة بحضور مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة وذلك وفقا للكنائس التي تتبع التقويم الشرقي.

أبرز طقوس عيد القيامة

وتم بث الصلوات عبر التلفزيون المصري والفضائيات القبطية وقناة COC التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت.

وبحسب الأنبا بنيامين مطران المنوفية، في كتابه الأعياد السيدية، تعيش الكنيسة في قداس عيد القيامة حالة من الفرحة على جميع المستويات الروحية والبصرية والسمعية من حيث الألحان، والقراءات، قبل التجهيز لتمثيلية القيامة حيث يقول المرتلون «لحن يا كل الصفوف السمائيين».

وأَضاف مطران المنوفية، أن هناك فرق بين تمثيلية ومسرحية، الفرق تمثيلية بمعنى أن أشخاص يمثلون دور لأشخاص حقيقيين، لكن المسرحية هي أداء دور قد يكون غير حقيقي، ممكن تكون قصة خيالية لذلك نسميها تمثيلية القيامة لأن الذي يقول يمثل دور كائن حقيقي.

وأشار الأنبا بنيامين إلى أن تمثيلية القيامة جزئين، الأول نكون أمام قبر السيد المسيح الذي في الخارج، ويمثل التلاميذ والمريمات الذين يطمأنوا على القيامة، لذلك عبارة «أخرستوس أنستي» أو المسيح قام، هذه معلومة في صورة سؤال أو سؤال في صورة معلومة، أي هل المسيح قام؟، ونضع في الدفن شمعدانيين أو قنديليين إشارة للملاكين الذين كانا عند الرأس، وأحدهما الملاك ميخائيل رئيس السمائيين وكان حاضر القيامة وهو الذي دحرج الحجر وأكد للمريمات القيامة، بحسب الاعتقاد المسيحي.

الجزء الثاني يقولوا «افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد»، هذا هو الذي يقف خارج الهيكل، ويمثل الذين كانوا صاعدين مع السيد المسيح في صعوده وبهذا يكون قد نقلنا من القيامة للصعود، بحسب الاعتقاد المسيحي.

بالزغاريط.. احتفال الأقباط في عيد القيامة

عن إطفاء النور فيعد رمزًا للظلمة التي كان فيها العالم قبل القيامة، وتتم إضاءة أنوار الكنيسة بعد انتهاء تمثيلية القيامة كعلامة على شروق النور وسط الظلمة، حيث يسيطر في هذا الوقت على طقس الكنيسة الزغاريط والدموع والألحان بالنغمة الفريحية وكل مظاهر البهجة والروحانية والإنسانية.