وزيرة التضامن تزور الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد القيامة المجيد

حرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على زيارة الكنيسة الإنجيلية، بمصر الجديدة، لتقديم التهنئة للطائفة الإنجيلية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالتواجد وسط الإخوة الأقباط الإنجيليين والقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، لتهنئتهم بعيد القيامة المجيد، متمنية لهم أعيادا سعيدة تعود على مصر «مسلمين وأقباط» بالخير والسعادة.

أشادت «القباج» بجهود الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية التي تعد شريكًا لوزارة التضامن الاجتماعي في العديد من البرامج التي تنفذها الوزارة في مختلف المحافظات.