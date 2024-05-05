البابا تواضروس يستقبل شعب الكنيسة بـ«سيلفي وشوكولاتة»

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المهنئين من شعب الكنيسة من مختلف الايباريشيات بتوزيع الهدايا والعطايا.

وشعر المهنئون بحالة من السعادة والفرحة بعدما التقوا البابا تواضروس، ووزّع عليهم خلالها الهدايا والتقط معاهم صور سيلفي، كما استمع البابا إلى طلبات وشكاوى شعب الكنيسة بمنتهى الهدوء وطمئنهم، كما تلقوا مساعدوا البابا الطلبات المكتوبة من شعب الكنسية.

وحرص البابا تواضروس الثاني على سؤال شعب الكنيسة والاستفسار عن أحوالهم ومشكلاتهم، واستوقف طالبة سائلا: «أنت في سنة كام؟ عاوزينك تنجحي وتبقى شاطرة دايما»، كما مسح على رؤوس الأطفال مباركهم خلال زيارتهم الكنيسة.

وفتحت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أبوابها منذ الصباح لاستقبال المهنئين بعيد القيامة المجيد، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الاحتفالات بعيد القيامة المجيد ويستقبل المهنئين من شعب الكنيسة والشخصيات العامة والمسوؤلين.

ذلك وسط ترانيم وأناشيد كورال الكنيسة المصرية احتفالا بعيد القيامة المجيد، مع أجواء احتفالية مثيرة للفرحة والسعادة ينتظرها شعب الكنيسة كل عام.

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوبون عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ويشارك فى احتفالات العيد أيضا عدد كبير من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية، بالإضافة إلى جمهور من الشعب القبطى المتوافد من مختلف الإيبارشيات.