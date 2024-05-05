DMC تبرز ملف «الوطن» عن توجهات الرئاسة بتكثيف الإسقاط الجوي للمساعدات على غزة
كتب:
منتصر سليمان
10:52 ص | الأحد 05 مايو 2024
DMC تُبرز خبر «الوطن»
عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، ما نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» بعنوان «بتوجيهات رئاسية.. مصر تكثف الإسقاط الجوي للمساعدات على شمال غزة».
عمليات إنزال أطنان المساعدات الغذائية
وقالت الكاتبة الصحفية همت سلامة، إنه استكمالًا لكل المساعدات الإنسانية التي أرسلتها مصر إلى قطاع غزة خلال الشهور الماضية، فإن القوات الجوية المصرية مُستمرة في عمليات إنزال أطنان المساعدات الغذائية، والدوائية، لأهلنا في شمال قطاع غزة.
وأضافت خلال لقائها بالبرنامج، أن القيادة السياسية تؤكد دومًا على أن معبر رفح مفتوح طيلة الوقت، ويجرى من خلاله دخول عدد كبير من الشاحنات، بجانب الإنزال الجوي المستمر.