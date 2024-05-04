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أمل الحناوي: قطاع غزة يعيش وضعا كارثيا مع دخول العدوان شهره الثامن

كتب:

محمد عزالدين
10:33 م | السبت 04 مايو 2024
أمل الحناوي

أمل الحناوي

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن قطاع غزة يعيش وضعا كارثيا على الصعيد الإنساني، مع اقتراب دخول العدوان الإسرائيلي على غزة شهره الثامن، ارتكب فيه الاحتلال أبشع الجرائم، التي يندى لها الجبين ضد الفلسطينيين الأبرياء.

وأضاف «الحناوي»، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في وقت أصبح فيه العالم عاجزا عن تحمل مسؤوليته بوقف آلة البطش الإسرائيلية، عن استهداف البشر والحجر، يأمل الفلسطينيون والعرب، أن تحمل تحركات المحاكم الدولية الخير فيما هو قادم، على أقل تقدير أن ينظر القضاء الدولي بنظرة عادلة للأحداث، ينظر إلى كم المجازر التي ارتكبت في غزة بأيادٍ إسرائيلية، تحت ذريعة الدفاع عن النفس، ويصدر عقابا حتى وإن كان معروفا للجميع أنه مع وقف التنفيذ.

وأشارت إلى أنه مجرد إدانة أفعال إسرائيل، سيحمل في طياته الكثير والكثير في صالح القضية الفلسطينية، سيدفع العالم وشعوبه إلى استكمال مسيرة الدفاع عن الحق في المظاهرات، التي ملآت شوارع دول أوروبا والولايات المتحدة، منادية بإسكات صوت البنادق الغادرة الموجهة ضد أجساد الأطفال والسيدات وكبار السن.

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