مراسل «إكسترا نيوز» من معبر رفح: دخول 8 شاحنات غاز وسولار إلى غزة اليوم

كشف كريم رجب مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، مستجدات الأوضاع وجهود مصر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددًا على أن الجديد اليوم هو إغلاق معبر كرم أبوسالم، لأن اليوم يعد يوم عطلة في الجانب الإسرائيلي، ولم تدخل أي مساعدات من مصر إلى معبر كرم أبوسالم، خلال اليوم.

إدخال المساعدات لغزة

أوضح «رجب»، في رسالة، أنه دخل اليوم من خلال معبر رفح البري، 4 شاحنات غاز و4 شاحنات سولار، ووصل 19 مصابًا و36 من المرافقين، مشددًا على أن العراقيل مستمرة من الجانب الإسرائيلي في دخول الشاحنات.

أضاف أن العراقيل الإسرائيلية في دخول الشاحنات إلى قطاع غزة مستمرة، وهو ما كان سببًا في دخول 419 شاحنة فقط خلال شهر إبريل الماضي، موضحًا أن سكان شمال قطاع غزة في حاجة إلى المساعدات الغذائية والإنسانية بشكل عاجل؛ نظرًا للظروف القاسية التي يعيشونها، وهناك نقص كبير للمواد الغذائية وبحسب التقارير تفشت المجاعة في شمال القطاع غزة.

ونوه بأنه رغم العراقيل الإسرائيلي، إلا أن الجانب المصري مستمر في تقديم الدعم إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال الإنزال الجوي للمساعدات وهي عمليات مستمرة وتسهم في تخفيف وطأة المعاناة على سكان شمال القطاع.