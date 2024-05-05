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شباب «مصر أكتوبر» يشاركون في احتفال الكاتدرائية المرقسية بعيد القيامة

كتب:

محمد أيمن سالم
12:56 م | الأحد 05 مايو 2024
حزب مصر أكتوبر

حزب مصر أكتوبر

شاركت أمانة الشباب المركزية بحزب مصر أكتوبر في احتفالات الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة، من خلال توزيع علب الكعك والحلوى والشوكولاتة على الأقباط.

وأوضح أحمد سليمان، أمين شباب حزب مصر اكتوبر، أن مشاركة الأمانة اليوم جاءت في إطار توجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب بالتواجد والمشاركة في احتفاليات ومناسبات الشعب المصري.

تهنئة البابا بعيد القيامة

وأكد أمين شباب الحزب لـ«الوطن»، أن وفد أمانة الشباب التقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، وقدم له التهنئة وأطيب التمنيات بعام خير وسلام.

وتوافد الأقباط على مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للقاء البابا تواضروس الثاني، وتلقى الهدايا والعطايا والتقاط الصور التذكارية.

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بقلم محمد أيمن سالم