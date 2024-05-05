جناح مصر في معرض أبو ظبي للكتاب يناقش مصير الصحافة والإعلام الثقافيين

أقيمت خلال اليوم السادس من أيام معرض أبو ظبي الثالث والثلاثون للكتاب، في جناح «ضيف الشرف» جمهورية مصر العربية، فعالية نقاشية حول «الصحافة والإعلام الثقافيين في ظل تحديات العالم الرقمي».

وشارك فيها الكاتب والشاعر والروائي علي عطا رئيس تحرير سلسلة «الإبداع العربي»، والكاتب الصحفي والباحث الجزائري خالد عمر بن ققة، والكاتب الروائي والإعلامي شريف عبد المجيد، وأدار الحلقة، الكاتبة الصحفية حسناء الجريسي رئيس القسم الثقافي بمجلة الأهرام العربي.

وتحدث علي عطا وتبعه الكاتب والباحث خالد عمر، حول التحديات التي تواجه الصحافة الثقافية في ظل العصر الرقمي، وتوافقا على أن التحدي الأهم، أنه في وقتنا الحالي أصبحت الصحافة الثقافية لا تجد اهتمامًا، مما كان عليه الأمر في السنوات الماضية، حيث إننا نفاجئ في كثير من الصحف، أن تتقلص المساحة المخصصة للثقافة، من وقت إلى آخر لحساب تخصصات صحفية أخرى.

الصحافة الإلكترونية تقدم أدوات أكثر متوافقة مع التكنولوجيا

قال حدث شريف عبد المجيد، إن الصحافة الثقافية الورقية، مع أهميتها، لكن الصحافة الإلكترونية تقدم أدوات أكثر متوافقة مع التكنولوجيا، في ثلاثة عناصر، هي: «الإنفوجراف»، في الصحافة الورقية لا تتاح مساحة في الصفحة الثقافية، وفي الغالب تكون صفحة واحدة أو اثنتان على الأكثر، فلا توجد مساحة كافية للرؤية البصرية لنشر الإنفوجراف، وبالتالي هذا عنصر جديد، لم يكن موجودًا في الصحافة الورقية بشكل منتظم، ثم تأتي «صحافة الفيديو»، فلا يمكن استخدامه في الصحافة الورقية، فيمكن استخدام «صحافة الفيديو» في إنتاج أفلام وثائقية أو تسجيلية.

وآخرها «الاستايل شو»، وهو وضع عدد كبير من الصور لتحقيق واحد مهم، لكن المساحة المتاحة في الصحافة الثقافية الورقية، لن يسمح للموضوع بأكثر من ثلاث صور على أقصى تقدير.

وأشار إلى أن العصر يرجح كفة الصحافة الثقافية الإلكترونية على الورقية، وهناك نوعيات من الكتابة المتخصصة كالتحقيقات والملفات والأعداد الخاصة، التي يحب القارئ إكمالها وقراءتها بشكل وافِ.