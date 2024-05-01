«ثقافة دمياط» تقدم عرض «سينما 30» برأس البر حتى الاثنين

شهدت قاعة كنوز بمدينة رأس البر، أولى ليالي العرض المسرحي «سينما 30»، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن عروض شرائح المسرح، في إطار برامج وزارة الثقافة.

«سينما 30»

تدور أحداث العرض حول مخرج سينمائي أراد عمل فيلمه الناطق الأول بطاقم من فلاحي إحدى القرى البعيدة عن القاهرة، ليتفاجأ أهلها بمعدات غير معتادة، وتأتي المشاهد التالية لتنسج علاقات أكثر عمقا بين المخرج الشاب وأهل القرية، حتى تحتدم الأحداث بين الفلاحين وشيخ وعمدة القرية، ويتصارع حب أهل القرية للفن مع تحريمه من العمدة وشيخ القرية.

«سينما 30» لفرقة قصر ثقافة كفر سعد المسرحية، تأليف محمود جمال، إخراج عبد الله أبو النصر، ديكور محمد قطامش، تنفيذ ديكور عبده عرابي، موسيقى نبيل جرجس، توزيع موسيقي عبد الله رجال، كلمات وأشعار الدكتور طارق عمار، دراما حركية واستعراض أيمن علي.

والعرض بطولة: أحمد شطا، السيد يوسف، مي الهندي، أحمد زغلول، هنا أدهم، محمد وحيد، محمد البسيوني، السيد سراج، أحمد الشاذلي، منة، مروة، أسماء، سمية، مريم، نارجيل، رنا، روهان، أحمد مقلد، معتز محمد، بكرى، محمد سليم، فتحى الألفي، عبد الرحمن القبطان، أحمد سلامة حسام.

أنشطة قصور الثقافة

من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم وينفذ بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، ويقدم بالمجان يوميا ويستمر حتى الاثنين المقبل 6 مايو.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثفة خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي، واحتفالات الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، وعيد العمال وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.