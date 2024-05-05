«القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية على «ميس الجبل» وخسائر فادحة بجنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إنَّ التصعيد مستمر على الحدود اللبنانية الجنوبية، إذ شنَّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على منطقة «ميس الجبل» منذ قليل، ما أسفر عن استشهاد 4 مدنيين من أسرة واحدة جراء قصف المبنى محل إقامتهم، بجانب سقوط عدد من الجرحى.

وأضاف «سنجاب»، خلال تغطية للقناة من «بيروت»ـ مع الإعلامي حساني بشير، مقدم «جولة المراسلين»، على «القاهرة الإخبارية»: «العملية تأتي بعد سلسلة من الأيام التي كانت الاستهدافات فيها لمنازل غير مأهولة بالسكان، ولم يسقط خلالها أي جرحى أو شهداء، لكن هذه العملية ستكون نقطة تحول في الجنوب اللبناني لتزداد وتيرة العمليات مرة أخرى.