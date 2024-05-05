«القاهرة الإخبارية»: إطلاق صاروخ من لبنان على منزل في إسرائيل كتب: منة شبانة 05:43 م | الأحد 05 مايو 2024 إطلاق صاروخ أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بإصابة منزل في شتولا بالجليل الغربي بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: إطلاق 65 صاروخًا من جنوبي لبنان على شمال إسرائيل «القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية على «ميس الجبل» وخسائر فادحة بجنوب لبنان «إعلام إسرائيلي»: انقطاع الكهرباء عن مستوطنة بعد سقوط صواريخ من لبنان الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان لبنان إسرائيل صاروخ بقلم منة شبانة