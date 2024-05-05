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«القاهرة الإخبارية»: إطلاق صاروخ من لبنان على منزل في إسرائيل

كتب:

منة شبانة
05:43 م | الأحد 05 مايو 2024
إطلاق صاروخ

إطلاق صاروخ

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بإصابة منزل في شتولا بالجليل الغربي بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.

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بقلم منة شبانة