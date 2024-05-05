أمينة الفتوى: الحب الصادق بين الزوجين عطاء بلا مقابل

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول كيف يكون الحب الصادق بين الزوجين؟.

وقالت «حمام»، في حوارها مع الإعلامية سالي سالم، خلال احدى حلقات برنامج «حواء»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «الحب بين الزوجين له صفات وأحوال متعددة، والعلماء قالوا عن الحب الصادق بين الزوجين هو عطاء بلا مقابل، لا ينتظر أى طرف من الطرفين المقابل مما يحبه، على ما يقدمه له».

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء: «فالحب الصادق بين الزوجين، هو نادر لكنه موجود، والعلاقة بين الزوجين مغلفة بأطر جميلة جدا وهى المودة والرحمة والشرع الشريف عبر عنها بقوله سبحانه وتعالى (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ)».

وتابعت: «سيدنا النبي محمد - صلى الله عليه وسلم، كان يعبر عن حبه للسيدة خديجة بقوله: إني رزقت حبها».