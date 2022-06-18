«الإفتاء»: الزواج عن حب ليس حراما.. ويجب تشجيع الأفراد عليه

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواج عن حب ليس حرما، كما أن الحب يُعني ميل القلب وعاطفة رائعة وجميلة، ولا يعني تجاوز الشاب والفتاة في تعاملاتهما، «إحنا بالعكس لازم نحفز الناس على الحب، لأنه كل ما كان فيه حب بين الزوجين أصبحت الحياة بينهما أفضل، وهذا لا يعني أن عدم وجود الحب يمنع الزواج؛ فالزواج شرطه القبول».

تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها

وشدد «الورداني»، خلال تقديمه برنامج «ولا تعسروا»، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، على ضرورة مراعاة ضوابط الحب قبل الزواج حتى يتمكن الزوجان من الحفاظ على بعضهما، فكل نوع من أنواع الزواج له تحديات سواء كان زواج عن حب أو زواج صالونات؛ فالزواج لا بد أن يكون عن قبول، ويتحقق الحد الأدنى للمتطلبات ولا يتجاوز الخطوط الحمراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: «تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»، موضحًا في الوقت ذاته أن الزواج ليس مجرد عبودية وتملك.

كشف الستر عن النفس حرام

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «لو فتاة تزوجت ممن تحب وهي متجاوزة معه الخطوط الحمراء تخدع بذلك نفسها وتضحي وتستهلك نفسها، يجب أن يعرف الزوج كيف يصون العلاقة، ويدير المسؤوليات»، كما أوضح في الوقت ذاته أن الكشف عن المعاصي التي سترها الله عز وجل بزعم المكاشفة والمصارحة، أمر مرير وحرام، فكشف الستر عن النفس حرام، «الزواج ليس عبودية وإنما يجب أن يحفظ كل مسلم ستر الله عليه».

وشدد على ضرورة التخلي عن بعض الوقائع، «خصلة الفضح عند البنات، وخصلة التباهي إنه مقطع السمكة وديلها عند الولاد، لا بد أن تنتهي، والأخطاء المستورة لا تنفي عن الناس الشرف والعفة، وأقول لكثير من الناس التي تتزوج، اتقوا الله ولا تكشفوا ستره، حتى الزوج مع زوجته، هناك أسرار لا يجب كشفها»، موضحًا أن أعظم إثم أن يضيع الرجل من يعول، «ترك الزوج دون وقفة يجعل الأمور تسوء، فالزوج بهذه الطريقة يريد أن يتخلص من الأعباء ويطير.