ما حكم الحب بين الشاب والفتاة قبل الزواج؟.. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال أحد الشباب بشأن حكم علاقة الحب بين الفتاة والشاب قبل الزواج.

انفصال قيس وليلى بعد علاقة حب طويلة

وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف في برنامجه الرمضاني «نور الدين» على الفضائية الأولى، إن قيس عندما أقدم على الزواج من ليلى انفصلا عن بعضما بعدما أقاما علاقة حب لفترة طويلة، موضحًا :«عملنا بحث عن الذين يقيمون علاقة حب في الجامعات من 1980 إلى 1986، والحب مافيهوش حلال ولا حرام، والحب شعور قلبي لا تملكه، أما المطلوب في العلاقة هو العفاف».

وتابع أن نتائج البحث كشفت عن أن 80% من الذين أقدموا على الزواج بعد قصة حب وقع بينهم انفصال، والـ20% كملوا حياتهم، وبدأنا نبحث عن أسباب الانفصال، وجدنا أن السببب الرئيسي أنهم لم يعرفوا الحب».

علي جمعة يكشف معنى الحب

وأوضح علي جمعة، أن الحب عطاء، يعني تعطي من وقتك وجهدك من غير مقابل، و«المثال اللي أنتم عاوزين تشوفوه في الدنيا هو حب الأم لابنها حب بلا شروط وبلا مقابل وبلا أي شيء».

مواعيد عرض برنامج نور الدين

القناة الأولى

العرض الأول: 1 ظهرًا.

الإعادة: 3:45 فجرًا.

قناة CBC

العرض الأول الساعة 5 وربع المغرب.

الإعادة: 4 فجرًا.

قناة ON

العرض الأول: 2 ونصف الظهر.

قناة الناس

العرض الأول: 9 ونصف مساءً.