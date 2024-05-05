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«القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في رفح الفلسطينية

كتب:

منة شبانة
05:41 م | الأحد 05 مايو 2024
رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، باستهداف غارة للاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم بشيت في رفح الفلسطينية.

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بقلم منة شبانة