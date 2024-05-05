«القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في رفح الفلسطينية كتب: منة شبانة 05:41 م | الأحد 05 مايو 2024 رفح الفلسطينية أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، باستهداف غارة للاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم بشيت في رفح الفلسطينية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية ستنفذ في أقرب وقت ممكن «القاهرة الإخبارية»: زوارق جيش الاحتلال تطلق النار صوب ساحل مدينة رفح الفلسطينية القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي استهدف منازل في رفح الفلسطينية ليلا وزير الخارجية الأسبق: نتنياهو لن يتراجع عن دخول رفح الفلسطينية رفح الفلسطينية الاحتلال إسرائيل فلسطين بقلم منة شبانة