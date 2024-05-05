القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي استهدف منازل في رفح الفلسطينية ليلا

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية برفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي واصل التصعيد في قطاع غزة خلال ساعات الليل، حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عددا من المنازل في مدينة رفح الفلسطينية لم تكن مأهولة بالسكان، إلا أن القصف أحدث دمارا واسعا فيها وبمحيطها، والإصابات التي حدثت تعود لجيران هذه المنازل، حيث بلغ عددهم 3 مصابين متفاوتة الخطورة ووصلوا إلى مستشفى يوسف النجار لتلقي العلاج هناك.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت أرضا زراعية في منطقة الزوايدة بوسط قطاع غزة، وهذا يأتي إلى جانب القصف المدفعي المكثف، الذي يتساقط بشكل عنيف لمنازل المواطنين وممتلكاتهم بالمناطق الشرقية بقطاع غزة ولا سيما مدينتي رفح الفلسطينية وخان يونس.

وتابع: «مدينة غزة وشمال القطاع يتعرضان لقصف مدفعي متواصل في المناطق الشرقية ولا سيما حي الزيتون والشجاعية، كما تشهد هذه المناطق قصفا مكثفا من الزوارق الحربية التي تطال المناطق الغربية، وعدد قليل من السكان استطاع العودة لمناطق شمال قطاع غزة، وجثامين الشهداء ما زالت موجودة تحت ركام المنازل في القطاع».