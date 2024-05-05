سام مرسي يفاجئ الجميع بأمنية حققها بعد الصعود للدوري الإنجليزي.. ماذا فعل؟

لا صوت يعلو في «البرميرليج» فوق الحديث عن لاعب مصري حفر اسمه في سجلات التاريخ، أنه سام مرسي الذي احتفلت به الجماهير في الساعات الماضية، بعد أن قاد فريق إيبسويتش تاون للصعود في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب غياب 22 عاما؛ ليكشف «مرسي» بعد المباراة عن لفتة إنسانية، وأمنية تمناها في نهاية الموسم، فماذا قال؟

ماذا تمنى سام مرسي بعد الصعود في الدوري الإنجليزي؟

حساب يحمل اسم «kallybisla»، نشر صورة لرجل يحمل علم فلسطين بجوار سام مرسي لاعب فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي، بعد صعود فريق الأخير في الساعات الماضية، كشف عبر ستوري قصيرة أمنية اللاعب الشاب في نهاية الموسم، وكتب: «أخبرني سام مرسي عن أمنيته في رفع علم فلسطين في نهاية الموسم».

وفي لحظات الفرح بالصعود حقق «مرسي» أمنيته برفع العلم، وشارك «الإستوري» عبر صفحته التي يتابعه عليها أكثر من 100 ألف شخص.

سر يحفز سام مرسي لتحقيق النجاح:

وفي منشور سابق، شارك سام مرسي عدة صور تجمعه بابنته في حفل عيد ميلادها، وعلق قائلًا:«عيد ميلاد سعيد أميرتي الصغيرة الجميلة، دافع وإلهام لي».

يذكر أن فريق إيبسويتش تاون، الذي قاده سام مرسي للصعود، حقق هذا الإنجاز بعد غياب 22 عامًا، وحسم المركز الثاني في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، بينما أصبح «مرسي» أول لاعب مصري في التاريخ يصعد بفريقه للدوري الإنجليزي من دوري الدرجة الأولى، وهو القائد الأول لفريقه بمسابقة «الشامبيونشيب».