أصبح نادي مانشستر سيتي مهددا بسحب ألقابه دفعة واحدة؛ بعد اتهامه بانتهاك قانون اللعب المالي النظيف أكثر من 100 مرة على مدار 9 سنوات، بداية من عام 2009 حتى عام 2018؛ والتي فاز خلالها مان سيتي بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب موقع «سكاي سبورت».

في فبراير 2023 تم البدء في اتخاذ خطوات على الأرض لمقاضاة السيتي؛ وتلاحق النادي اتهامات تتعلق باللعب المالي النظيف، من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يكون الحكم النهائي في أواخر عام 2025؛ لكن بين رامسبي صحفي تلجراف، كتب عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس» تويتر سابقًا: «يقول ريتشارد ماسترز، المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي إن جلسة الاستماع بشأن التهم الـ115 الموجهة إلى مانشستر سيتي ستعقد في المستقبل القريب».

Richard Masters says the hearing into Manchester City's 115 charges will take place in the "near future". Closest he has come to indicating a date.