سام مرسي: فرص انضمامي للمنتخب لا زالت قائمة

تحدث الدولي المصري صاحب الأصول الإنجليزية سام مرسي، لاعب فريق إيبسويتش تاون، بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، عن الرسالة التي تلقاها من البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد استبعاده من معسكر الفراعنة الأخير.

وقال «سام»، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كورة كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة والمذاع على شاشة قناة الحياة: «كيروش طلب مني بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة، وأكد لي أنّ فرصة انضمامي للمنتخب الوطني لا زالت متاحة».

وأضاف: «منتخب مصر يملك لاعبين كبار في مركزي، على رأسهم محمد النني وعمرو السولية وطارق حامد، وجميعهم يمتلكون إمكانيات كبيرة».

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