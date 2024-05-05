سر جمال الأميرة.. حورية فرغلي تكشف كواليس مسرحيتها «رابونزل بالمصري»

شاركت الفنانة حورية فرغلي جمهورها كواليس التحضير لمسرحيتها الجديدة «رابونزل بالمصري»، وهي أحدث أعمالها بعد غيابها عامين عن التمثيل.

رسالة حورية فرغلي من كواليس مسرحيتها رابونزل

ووجهت حورية فرغلي رسالة من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» قائلة : «الحلوة حلوة الروح، تقدر تغير شكلك بس صعب تغير قلبك وروحك».

تفاصيل مشاركة حورية فرغلي في مسرحية رابونزل بالمصري

وأوضحت «حورية» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّها تحمست لتقديم بطولة مسرحية رابونزل بالمصري، التي تعد محاكاة للنسخة الأصلية من «أميرة ديزني» الشهيرة، لافتة إلى أنها تتمتع بشعر طويل فاستعانت بشعر مستعار «‘كستنشن» من أجل التقرب للشكل الأصلي للشخصية، ولكنها لم تتمكن من تغيير لون شعرها لأنه لن يكون ملائمًا لطبيعة بشرتها، معتمدة لونه الأساسي وهو الأسود.

وتدور أحداث المسرحية «رابونزل بالمصري» حول الأميرة التي تتعرض للخطف من خلال امرأة عجوز، بعد أن حبستها داخل برج لاستغلال شعرها الطويل لتنفيذ رغباتها؛ لاسيما أنه يمتلك قدرة خارقة في جعل السيدات في جمال دائم، في إطار تشويقي.