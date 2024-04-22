حورية فرغلي تكشف تفاصيل تجربتها المسرحية الأولى «رابونزل بالمصري»

تخوض الفنانة حورية فرغلي أولى تجاربها في المسرح، من خلال مسرحية «رابونزل بالمصري»، والتي تعود بها للتمثيل بعد غياب سنوات منذ مسلسل أيام عام 2021، بسبب أزماتها الصحية والعمليات الجراحية التي خضعت لها.

لماذا تخشى حورية فرغلي العودة إلى التمثيل؟

وأوضحت «فرغلي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّها تمنت العودة للتمثيل، ولكنها كانت تخشى ردود الأفعال حول استقبالها من جديد، خاصة بعد تعرضها لتغير كبير في شكلها وملامحها، ما جعلها تفكر في تقديم عمل فني للأطفال لأنها تحبهم.

وأضافت حورية فرغلي، أن المسرحية هي النسخة العربية من أميرة ديزني الشهيرة «رابونزل»، وفكرت في محاكاة الشكل والمظهر الخارجي للنسخة الأصلية، بواسطة الشعر الطويل، ولكنها ابتعدت خلاله عن تغيير لون شعرها، لأنه لن يكون ملائمًا لها، واعتمدت لونها الأساسي الأسود.

مسرحية رابونزل

وتعد مسرحية رابونزل هي التجربة المسرحية الأولي للفنانة حورية فرغلي، وأيضًا في تقديم عمل فني للأطفال، وتدور أحداث المسرحية حول الأميرة التي تتعرض للخطف من قبل امرأة عجوز حبستها داخل برج لكي تستغل شعرها الطويل، خاصة أنها يمتلك قدرة خارقة في جعل السيدات في جمال دائم، في إطار تشويقي.