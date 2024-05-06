مواليد برج القوس كما يقول الخبراء، يتسمون بالعقلانية، يستطيعون تحديد الأهداف والسعي إلى تحقيقها باستمرار وإن لم يحدث ذلك، لديهم أمل كبير ولا يشعرون باليأس، يتصفون كذلك بحبهم الشديد للترحال.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج القوس الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 6-5-2024 على الصعيد المهني

في حال وجدت مستجدات لم تعهدها من قبل في عملك، ينصحك الخبراء أن تثبت جدارتك فى إنجاز تلك المهام لكسب ثقة رؤسائك وزملائك حتى ولو احتاجت منك جهدا مضافعا في سبيل تنفيذها.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 6-5-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فيقول لك الخبراء إن أمورا يتعرض لها الناس في علاقاتهم، يجب أن يجدوا لها حلولا سريعة حتى لا تؤثر سلبيًا على علاقتك بشريك حياتك، فحاول أن تحلها بحكمة حتى تتمكن من تجاوز حالة التوتر التي أصابت العلاقة.