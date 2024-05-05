يتميز مولود برج الأسد بشخصية قيادية ناجحة والثقة بالنفس التي تصل إلى الغرور، ويحرص على أن يظل تحت الأضواء، وشراء الأشياء باهظة الثمن مثل قطع الديكور والملابس.

ومن مشاهير برج الأسد الفنان فريد شوقي، وأحمد عز، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الأسد الأحد 5-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تنصح الأفلاك على الصعيد المهني يا برج الأسد ألا تتعالى عن سماع النصائح فأنت بحاجة إليها حتى تطور من ذاتك وقدراتك المهنية، وعليك ابتكار أفكار جديدة ومبدعة.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بعدم الاستماع لمن يحاولون إثارة المشاكل بينك وبين شريك حياتك حتى تحافظ على استقرار علاقتك به مع مرور الوقت.