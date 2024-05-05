القبض على «نصاب» بالجيزة بتهمة غسل 50 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» ومقيم بمحافظة الجيزة بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضي واللنشات السياحية والسيارات، وتأسيس الشركات.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.