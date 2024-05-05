تجربة «أحمد» في الإقلاع عن التدخين: «اللى عايز يعيش يبعد عن السكة دي»

التدخين أسهل وسيلة يلجأ إليها الشباب فى فترة المراهقة، فى محاولة منهم لإثبات ذاتهم وفرض تمرّدهم والشعور بأنهم وصلوا إلى مرحلة النُّضج، دون أن يُدركوا مدى خطورة هذه العادة على صحتهم وصحة من حولهم، وفى مرحلة متقدّمة يبذل بعضهم جهداً كبيراً من أجل الإقلاع عن التدخين، هكذا كان حال أحمد منسى، الذى اتخذ هذه الخطوة المهمة فى التوقيت الصحيح، حسب تعبيره.

منذ سنوات طويلة، اتّجه أحمد منسى إلى الطريق الذى يصعب الرجوع منه، وهو التدخين الذى تطور بعد ذلك إلى إدمان المخدرات.. مراحل كثيرة وصعبة مر بها، وخسر خلالها الكثير، وفى مقدمة ما فقده حقه فى ممارسة الحياة بشكل طبيعى، فضلاً عن فقدان الوزن والإجهاد بصورة كبيرة.

إرادة قوية تمتّع بها ابن محافظة الإسكندرية، للخروج من الطريق الذى سلكه منذ البداية: «كنت زى أى شاب عايز يجرّب، وجربت ورجعت ندمت على التجربة دى.. وأول قرار أخدته إنى لازم أبطل، مش مجرد محاولة وخلاص»..

«حياة بلا هوية»، هكذا وصف «أحمد» حياته قبل الإقلاع عن الإدمان والتدخين، مضيفاً: «دلوقتى بقى ليّا هوية وشخصية وكيان خاص بيّا بعيداً عن التدخين والمخدرات، وبقيت شغال فى نفس المجال (مجال مكافحة التدخين والمخدرات) علشان أحاول أعالج الناس من الوهم اللى عايشين فيه».

وأشار «أحمد» إلى أن اتخاذ القرار لم يكن سهلاً إطلاقاً، لكنه كان من أهم القرارات التى اتخذها فى طريق التغيير والابتعاد عن التدخين.

التعليم والتغيير كان الهدف أمام صاحب الـ26 عاماً، حتى إذا استغرق الأمر سنوات طويلة لتحقيقه: «مهما طالت السكة وكانت الظروف صعبة مش هارجع فى قرارى، عندى شغف إنى أكسر أى دائرة مؤذية فى طريقى، وده ليه متعة خاصة فى مشوار النّضوج.. والحمد لله الصعب بيعدى».

وفى النهاية تبقى «الإرادة القوية هى أول شرط فى مشوار الإقلاع عن التّدخين، وكل حاجة هتبقى سهلة بعدين»، هكذا عبّر «أحمد»، موضحاً أنه فى السنة الثانية من الإقلاع عن التدخين، الذى شعر من خلال الابتعاد عنه أنه شخص ناضج يُفكر بطريقة مختلفة وسوية، كما أنه أصبح ينظر إلى من حوله نظرة مختلفة عن السابق، ووجّه نصيحة إلى الشباب: «اللى عايز يلاقى نفسه بجد يبطل تدخين ويبعد عن السكة دى».