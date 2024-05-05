بعد مرور 30 عاما.. كيف دفع جمهور «ونيس» محمد صبحي للإقلاع عن التدخين؟

ذكريات كثيرة مرتبطة بمسلسل «يوميات ونيس»، الذي عُرض للمرة الأولى في عام 1994، إذ تربى عليه جيل كامل وتعلق بكل تفاصيل العمل حتى الآن، وكان الجمهور يشعر بأنه فرد من عائلة «ونيس» بسبب تعلّقه وحبه الكبير لتلك العائلة.

ذكرى مرور 30 عامًا على مسلسل يوميات ونيس

بمرور 30 عامًا على العرض الأول لمسلسل «يوميات ونيس»، نستعرض، في التقرير التالي كيف تعلق جمهور المسلسل، بالفنان محمد صبحي، بسبب عرض مشاهده، خاصة الأطفال الذين تعلقوا بعائلة «ونيس».

الفنان محمد صبحي، الذي أدى شخصية «ونيس»، تعلق بالتدخين فترة طويلة، إذ كان لا يمر عليه ساعة دون أن يدخن سيجارة، إلا أن جمهور المسلسل، جعله يتراجع عن تلك العادة الضارة التي ناقشها خلال عرض مشاهد المسلسل، وذلك عن طريق حضوره مناقشة في إحدى مدارس الأطفال في منطقة المعادي.

بعد عرض الجزء الثالث من مسلسل «ونيس»، ذهب الفنان محمد صبحي إلى إحدى مدارس الأطفال ومناقشتهم حول أبرز ما أعجبهم في المسلسل: «قولتهلم عندي تصوير مش هقعد غير ساعة واحدة بس لكن مناقشة الأطفال كانت حلوة وممتعة جدًا من اللي في سنهم ف قعدت 3 ساعات وربع»، وفق ما أوضحه «صبحي» خلال تصريحات تلفزيونية سابقة.

عادة سيئة من محمد صبحي أحرجته أمام طفل

بعد مرور الساعات التي قضاها «صبحي» رفقة الأطفال، استقل سيارته وشرع في تدخين سيجارته، إلا أنه فوجئ بطرقات طفولية على زجاج السيارة، «لقيت طفل بيقولي ايه دا يا أونكل ونيس حضرتك بتدخن قولتله لأ فقالي انت ضربت عز الدين عشان لقيت سجارة في كشكوله» حسب الفنان محمد صبحي، موضحًا أنه خلال الحديث مع الطفل اضطر للكذب مرتين حتى لا يكشف أمره أمام الصغير.

وتابع «ونيس» خلال لقائه التلفزيوني: «من وقتها أقسمت إني مدخنش تاني.. انا فضلت حلقة كاملة بزعق واضرب عز الدين عشان لقيت سجارة معاه وأكلمه عن التدخين وأضراره على الصحة عشان الناس تفهم كدا.. أجي أنا ادخن وقدام الأطفال اللي اتعودت أنه دا غلط».

وكان من أبرز مشاهد المسلسل، هو كيفية حسن الظن وعدم الإساءة، إذ اختفى قلم من حقيبة «عز الدين» الذي يجسد شخصيته فادي خفاجة، وظن أن شقيقه الأكبر هو من أخذه، وحينما واجهة اتهم شخص آخر بأن رآه بجانب الحقيبة، إلا أن تبين أن من أخذه شقيقتهما «جهاد» وتقوم بدورها هدى هاني، متحدثه عن «حسن الظن».