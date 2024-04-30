حكم دخول المسجد بعلبة سجائر.. وهل التدخين يبطل الوضوء؟.. أزهري يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على تساؤل حول: «هل التدخين يبطل الوضوء؟ وما حكم الذهاب بعلبة التدخين للمسجد؟».

الغفير: التدخين لا يبطل الوضوء

وأضاف «الغفير»، خلال استضافته ببرنامج «مع الناس»، والمُذاع عبر شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء: «التدخين لا يُبطل الوضوء، فلا علاقة لهذا بالوضوء، ولا يوجد أحد من الفقهاء تناول هذا الأمر بأنه حرام شرعاً».

عدم جواز الذهاب للمسجد بعلب السجائر لهذا السبب: «لا يليق بأحد بيوت الله»

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: «لا يجوز الذهاب إلى المسجد بـ علبة التدخين أو السجائر، فهذا لا يليق بالمسجد الذي نصلي فيه لله، وهي جميعاً بيوت الله».