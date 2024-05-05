خبير أمني واستراتيجي: الحكومة الإسرائيلية غير مهتمة بالسلام في المنطقة

قال محسن الشوبكي، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن المجتمع الدولي غير واضح في التعاطي مع الفعاليات الإسرائيلية المتمثلة في التهجير القسري أو حرب الإبادة الشاملة، التي تخوضها في غزة، وتحديدا في قتل الحياة والبشر والأطفال والنساء، وبالتالي التعاطي يبدو ناقصا، حتى في آلية محكمة العدل العليا، أو أروقة مؤسسات الأمم المتحدة.

وأضاف «الشوبكي»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية آية الكفوري، أن هناك تحركات إيجابية وبوادر يفرضها واقع الشارع في الغرب أو أمريكا، يجب أخذها في الاعتبارات، وقضايا كثيرة حتى وإن بدا تأثيرها محدود، لكن موجودة على هذا الواقع.

تصرفات حكومة إسرائيل

تابع: «العالم مشغول أمام تصرفات حكومة إسرائيل، والحكومة الإسرائيلية الحالية تعتبر حكومة أزمات حتى قبل حتى 7 أكتوبر، وتشكلت من اليمين المتطرف، ورموز دينية متشددة، شكلوا اتفاقا واضحا في العديد من القضايا، وآخر ما يهمهم في هذا الموضوع، اتفاق السلام بالمنطقة، وما زالت الأطماع التوسعية موجودة في إسرائيل».