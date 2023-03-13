الإفراج عن شيخ الأسرى الفلسطينيين فؤاد الشوبكي بعد 17 عاما في السجن

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه تم الإفراج عن شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي اليوم الإثنين، من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد 17 عاما في الأسر.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسير الشوبكي في طريقه الآن إلى عبور حاجز ترقوميا العسكري غرب الخليل، مشيرة إلى أن «الشوبكي» أمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال، ليتحرر اليوم عائدًا إلى حضن أبنائه وعائلته.

ربان سفينة الأسرى

طوال سنين اعتقاله، اقترن اسم فؤاد الشوبكي بألقاب متعددة، أبرزها: شيخ الأسرى، وربان سفينة الأسرى، فهو الوالد وصاحب المشورة وخبرة الحياة التي يلجأ إليها الأسرى.

خلال الـ17 عاما من اعتقاله، فقد اللواء الشوبكي زوجته عام 2011، كما تزوج أربعة من أبنائه الستة، واليوم لديه تسعة أحفاد لم يرهم في حياته.

الأسير فؤاد حجازي محمد الشوبكي، وُلد في 12 مارس 1940 في غزة في حي التفاح، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة.

يُعدّ الأسير الأكبر سنًّا في سجون الاحتلال، ويعاني من مشاكل صحية مزمنة، وفي السنوات القليلة الماضية، أصبح يعتمد على رفاقه الأسرى في تلبية احتياجاته.

الأسير الأكبر سنًّا في سجون الاحتلال

الشوبكي سياسي وعسكري فلسطيني برتبة لواء، وأحد أعضاء حركة فتح، وكان الشوبكي مسؤولًا عن الإدارة المالية المركزية العسكرية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وانضم الشوبكي إلى حركة فتح، وتنقّل معها إلى الأردن ولبنان، وسوريا وتونس.

وفي 3 يناير 2002، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية أسماها عملية سفينة نوح، بهدف إيقاف سفينة «كارين A» في البحر الأحمر والسيطرة عليها، وادّعت أن السفينة تحمل معدّات عسكرية للفلسطينيين، واتّهم الاحتلال، الشوبكي؛ بالمسؤولية المباشرة، واعتبرته العقل المُدبّر في تمويل سفينة الأسلحة وتهريبها.

اختطفت قوات الاحتلال الشوبكي بتاريخ 14 مارس 2006، وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن لـ20 عامًا، ولاحقًا تم تخفيضها إلى 17 عام.