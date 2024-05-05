كاتب صحفي: الجهود المصرية تجاه القضية تعبر عن أعلى درجات اليقظة

أكّد الكاتب الصحفي بلال الدوي أن هناك قوى خارجية تسعى إلى توسيع دائرة الصراع ونشر فوضى غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة أن تكون الدولة المصرية في حالة تأهب دائمًا لمواجهة كافة التداعيات التي قد تحدث.

الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على شاشة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ الدولة المصرية تقوم بجهود جوهرية تجاه القضية الأولى للعرب وهي القضية الفلسطينية، باعتبار أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط إلا بحل القضية، وإعطاء الفلسطينيين حقهم في دولة مستقلة عاصمتها القدس.

مصر تحذر طرفي الصراع إسرائيل وحماس

وأكد أنّ الجهود المصرية تجاه القضية الأسبوع الماضي، كانت من أعلى درجات اليقظة، وظهر ذلك في خطاب الرئيس السيسي في الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وقوله «نحن في لحظة فارقة» التي تم تلخيصها في أكبر وكالات أنباء العالم، بأن مصر تحذر طرفي الصراع، إسرائيل وحماس.

وتابع: «وبالتالي كانت النتيجة أن مصر ساهمت مع الدول العربية في تشكيل الدول العربية المُهتمة بالقضية الفلسطينية، وهي 6 دول، مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن وفلسطين، وذلك في حضور وزير الخارجية الأمريكي، والتي تعد الزيارة السابعة له للشرق الأوسط».