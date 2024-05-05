«المصري للفكر»: القاهرة لديها خبرة دبلوماسية كبيرة في التعامل مع القضية الفلسطينية 

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر، إنه لا يوجد في أي من الأطراف التي تشاهد أو تشارك في العمل الدبلوماسي للأزمة في قطاع غزة خبرة مثل الفريق المصري.

المأساة الإنسانية في قطاع غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «هناك خبرة مصرية كبيرة، وتدرك جيدًا أننا إزاء نقطة فاصلة في هذة الأزمة، ليس فقط فيما يتعلق بالمأساة الإنسانية في قطاع غزة وما يمكن أن يؤدي إلى تهجير قسري، وتعرف إسرائيل والولايات المتحدة والعالم أن مصر ترفضه ولن تقبله، وإنما في الأساس أن ننقذ المنطقة ككل من أن تتحول إلى حرب إقليمية كبيرة ومروعة».

حرب ممتدة إلى البحر الأحمر

وتابع: «لا يمكن أن ننسى لحظة المواجهة التي كانت ممكنة بين إيران وإسرائيل، ولا ننسى أن لدينا حرب ممتدة إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي والقرن الإفريقي وأيضًا البحر المتوسط والحدود اللبنانية والسورية والضفة الغربية، ولدينا حرب جارية متعددة الجبهات، ودائما مُنذرة باشتعال جديد ويدفع ثمن فادح لها الشعب الفلسطيني في غزة بشكل لم يحدث إلا في الحروب الإنسانية الكبرى منذ الحرب الفيتنامية».