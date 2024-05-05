«إكسترا نيوز»: «حياة كريمة» تطلق قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

قال مراسل «إكسترا نيوز» كريم رجب، إنّ مؤسسة حياة كريمة تطلق قافلة مساعدات إنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة، موضحًا أن هذه القافلة أطلقت بالتنسيق والتعاون مع جمعية الرباط التركية.

التعاون بين مؤسسة حياة كريمة وتركيا

وأضاف «رجب»، خلال رسالة على الهواء، أن هذا التعاون بين مؤسسة حياة كريمة وتركيا يمثل أول تعاون بين مؤسسات دولية غير حكومية، موضحًا أن القافلة تضم 29 شاحنة مساعدات إنسانية، التي تضم كميات كبيرة من الدقيق تصل إلى 658 طنا، نظراً إلى هذا الحاجة الماسة إلى هذا النوع من المساعدات في ظل التقارير الدولية التي تشير إلى تفشي المجاعة في مناطق كثيرة من شمال قطاع غزة.

مصر قدمت 80% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة

وتابع بأنّ هذه القافلة ستنتطلق إلى معبر كرم أبو سالم، حتى تبدأ عملية الإجراءات من الجانب الإسرائيلي الخاصة بالمراجعة والتدقيق من أجل عبور هذه الشاحنات إلى قطاع غزة، موضحا أن مصر قدمت مساعدات تصل إلى 80% من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة.