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«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة ميراج شمال رفح الفلسطينية

كتب:

حسن سمير
09:16 م | الأحد 05 مايو 2024
قصف - أرشيفية

قصف - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة ميراج شمال رفح الفلسطينية.

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