«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة ميراج شمال رفح الفلسطينية كتب: حسن سمير 09:16 م | الأحد 05 مايو 2024 قصف - أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة ميراج شمال رفح الفلسطينية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: 5 شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي بغزة «القاهرة الإخبارية»: أضرار كبيرة وتدمير عدة منازل في قصف كريات شمونة بإسرائيل «قصف مكثف واستدعاء مروحيات».. هجوم غير عادي على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبوسالم إعلام إسرائيلي: إصابة 10 جنود في قصف صاروخي بمحيط معبر كرم أبو سالم قصف غزة فلسطين جيش الاحتلال بقلم حسن سمير